Aereo abbattuto in Iran, Teheran dovrà risarcire le famiglie delle vittime con 107 milioni di dollari (Di martedì 4 gennaio 2022) Un tribunale canadese ha stabilito che l’Iran deve risarcire con 107 milioni di dollari le famiglie di sei persone con cittadinanza o residenza canadese morte nel 2020 nell’abbattimento di un Aereo passeggeri della Ukraine International Airlines poco dopo il suo decollo da Teheran. Tutte le 176 persone a bordo persero la vita dopo che l’Aereo venne centrato da due missili terra-aria lanciati per errore dai Guardiani della Rivoluzione. Oltre cento delle vittime Iraniane avevano la cittadinanza o la residenza canadese e alcune famiglie decisero di citare in giudizio l’Iran in un tribunale civile canadese. L’anno scorso, la Corte Superiore dell’Ontario ha stabilito che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Un tribunale canadese ha stabilito che l’devecon 107diledi sei persone con cittadinanza o residenza canadese morte nel 2020 nell’abbattimento di unpasseggeri della Ukraine International Airlines poco dopo il suo decollo da. Tutte le 176 persone a bordo persero la vita dopo che l’venne centrato da due missili terra-aria lanciati per errore dai Guardiani della Rivoluzione. Oltre centoiane avevano la cittadinanza o la residenza canadese e alcunedecisero di citare in giudizio l’in un tribunale civile canadese. L’anno scorso, la Corte Superiore dell’Ontario ha stabilito che ...

