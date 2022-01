Uomini e Donne: ecco chi si candida all’Isola dei famosi, da non credere! (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, ha parlato di un suo possibile ritorno in tv e ha dichiarato di voler partecipare all’Isola dei famosi. nicola vivarelli di Ued pronto per l’honduras?Grandi novità in arrivo per Nicola Vivarelli, detto Sirius. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è intervenuto in un programma radiofonico e ha parlato della sua nuova vita lontana dal teleschermo. Dopo la sua partecipazione al trono over, Nicola ha ammesso che ha raggiunto un grande traguardo nel campo degli studi e non ha di certo escluso anche la possibilità di tornare in televisione. Nicola Vivarelli ha raggiunto il suo obiettivo Nel corso della sua intervista in radio, Sirius ha spiegato che questi messi per lui non sono stati facili, ha studiato molto e ha avuto poco tempo per se stesso. “!E‘ ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ex corteggiatore di Gemma Galgani a, ha parlato di un suo possibile ritorno in tv e ha dichiarato di voler parteciparedei. nicola vivarelli di Ued pronto per l’honduras?Grandi novità in arrivo per Nicola Vivarelli, detto Sirius. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è intervenuto in un programma radiofonico e ha parlato della sua nuova vita lontana dal teleschermo. Dopo la sua partecipazione al trono over, Nicola ha ammesso che ha raggiunto un grande traguardo nel campo degli studi e non ha di certo escluso anche la possibilità di tornare in televisione. Nicola Vivarelli ha raggiunto il suo obiettivo Nel corso della sua intervista in radio, Sirius ha spiegato che questi messi per lui non sono stati facili, ha studiato molto e ha avuto poco tempo per se stesso. “!E‘ ...

