Tolkien | il ricordo di un mito 130 anni fa | il 3 gennaio 1892 | nasceva il maestro del fantasy

(Di lunedì 3 gennaio 2022) it. 1970 ), sterminata saga fantastica ispirata a motivi della letteratura nordica medievale, e The Silmarillion , che riscossero grandissimo successo, soprattutto presso il pubblico giovanile. Fra ...

zaralapn : Per commemorare i 130 anni dalla nascita di colui che scrisse la pietra miliare della letteratura fantasy, ricordo… -

Gazzetta del Sud

Nasceva 130 anni fa, il 3 gennaio 1892, John Ronald Reuel, considerato il padre del genere fantasy , creatore della saga del Signore degli Anelli da cui è stata tratta una trilogia di film che ha vinto complessivamente 17 Oscar, di cui 11 solo per l'...che in qualche versione o estensione di Dungeons and Dragons era possibile fare del proprio ... La disciplina filologica dirimane impressionante: nel Signore degli anelli ci sono i ...Nasceva 130 anni fa, il 3 gennaio 1892, John Ronald Reuel Tolkien, considerato il padre del genere fantasy , creatore della saga del Signore degli Anelli da ...Il 3 gennaio di 130 anni fa nasceva J.R.R.Tolkien, lo scrittore e filologo inglese che inventò l'alta fantasia. Qual è la sua eredità?