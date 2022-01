Scuola, l’ipotesi di rinvio della riapertura per una settimana e l’idea del Green pass per gli studenti (Di lunedì 3 gennaio 2022) l’ipotesi di rinviare il ritorno a Scuola, in programma tra il 7 e il 10 gennaio, è sul tavolo del governo. La proposta viene dalle Regioni, che chiedono di riprendere la Didattica a Distanza per i primi giorni per consentire uno screening post natalizio. Ma la possibilità di ritardare di una settimana il rientro negli istituti per recuperarla a giugno è stata ventilata anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ieri. Intanto la proposta della Dad per i non vaccinati, portata avanti dagli enti locali e non disprezzata dai presidi, è stata bocciata dall’esecutivo. Ma il pericolo, avverte oggi il Messaggero, è che al primo o al secondo giorno di frequenza arrivino migliaia di certificati di positività. Il governo: «Tutti in presenza» Per questo per adesso al ministero dell’Istruzione ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022)di rinviare il ritorno a, in programma tra il 7 e il 10 gennaio, è sul tavolo del governo. La proposta viene dalle Regioni, che chiedono di riprendere la Didattica a Distanza per i primi giorni per consentire uno screening post natalizio. Ma la possibilità di ritardare di unail rientro negli istituti per recuperarla a giugno è stata ventilata anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ieri. Intanto la propostaDad per i non vaccinati, portata avanti dagli enti locali e non disprezzata dai presidi, è stata bocciata dall’esecutivo. Ma il pericolo, avverte oggi il Messaggero, è che al primo o al secondo giorno di frequenza arrivino migliaia di certificati di positività. Il governo: «Tutti in presenza» Per questo per adesso al ministero dell’Istruzione ...

Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - StefaniaFalone : Scuola, il rientro può slittare. I contagi allarmano il governo: spunta l’ipotesi di rinviare il ritorno in aula… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolastico dop… - lorenzo10469500 : Rientro a scuola, l'ipotesi: 'In Dad gli studenti non vaccinati'. Date per regione - QUOTIDIANO NAZIONALE… - zazoomblog : Scuola il rientro può slittare. I contagi allarmano il governo: spunta l?ipotesi di rinviare il ritorno in aula -… -