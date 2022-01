Quirinale | Zanda | ' Berlusconi non pacifica ma divide il Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) - La salita di Silvioalpacificherebbe il? "Oggi sia Forza Italia che il Pd sostengono il governo Draghi e bisogna rispettare questa circostanza politica. Ma se vogliamo realmentere l'Italia dovremmo evitare di porre candidature che dividono non solo la politica, ma l'opinione pubblica. Oggettivamente, quella di, visto che sia Enrico Letta per il Pd che Giuseppe Conte per i 5 stelle hanno spiegato che i loro partiti non potrebbero votarlo". Lo dice Luigialla Stampa. "L'unità delsi costruisce attorno a candidature che non dividono", spiega il senatore del Pd che poi sui numeri per l'elezione del capo dello Stato rispetto alla maggioranza di governo sottolinea: ...