Primo laureato di nazionalità afghana all’Università di Udine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tawab Ahmad Mushtaq, 36 anni, rifugiato politico in protezione sussidiaria, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria civile del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura. Alla discussione della tesi di laurea ha presenziato il rettore, Roberto Pinton, che lo ha poi proclamato dottore magistrale. Tawab ha discusso una tesi sull’impiego dell’intelligenza artificiale per la progettazione avanzata delle infrastrutture stradali che ha avuto per relatore Nicola Baldo. In Afghanistan ha svolto il regolare percorso di studi superiori per poi conseguire la laurea triennale in Ingegneria civile al Politecnico di Kabul.