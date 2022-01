Matrix, Keanu Reeves ha donato il suo compenso per la ricerca sulla leucemia: ecco perché (Di lunedì 3 gennaio 2022) Keanu Reeves ha donato il 70% del suo compenso percepito per Matrix per la ricerca sulla leucemia, malattia che ha afflitto sua sorella per dieci anni. Keanu Reeves ha donato il 70% del compenso percepito nel 1999 per Matrix per la ricerca sulla leucemia, malattia che ha afflitto sua sorella per circa dieci anni. Come riportato da LadBible, nel 1999 Keanu Reeves ha percepito un compenso di 35 milioni di dollari per interpretare il ruolo di Neo in Matrix. L'attore, però, ha scelto di devolvere il 70% del suo salario in beneficenza per la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)hail 70% del suopercepito perper la, malattia che ha afflitto sua sorella per dieci anni.hail 70% delpercepito nel 1999 perper la, malattia che ha afflitto sua sorella per circa dieci anni. Come riportato da LadBible, nel 1999ha percepito undi 35 milioni di dollari per interpretare il ruolo di Neo in. L'attore, però, ha scelto di devolvere il 70% del suo salario in beneficenza per la ...

