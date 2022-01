Liverpool, Klopp spinge per il colpo Hazard: la risposta della dirigenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jurgen Klopp starebbe spingendo per l’arrivo alla sua corte di Eden Hazard. Ecco la risposta della dirigenza del Liverpool Come riferito dal quotidiano The Sun, il Liverpool è in cerca di un esterno offensivo per questa finestra di mercato. Jurgen Klopp, in particolare, starebbe spingendo per il ritorno in Premier League di Eden Hazard, che al Real è ormai un separato in casa. La dirigenza dei Reds, però, non sarebbe convinta della bontà dell’affare vista la forma fisica del belga negli ultimi anni. Trattativa che, al momento, non decolla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jurgenstarebbendo per l’arrivo alla sua corte di Eden. Ecco ladelCome riferito dal quotidiano The Sun, ilè in cerca di un esterno offensivo per questa finestra di mercato. Jurgen, in particolare, starebbendo per il ritorno in Premier League di Eden, che al Real è ormai un separato in casa. Ladei Reds, però, non sarebbe convintabontà dell’affare vista la forma fisica del belga negli ultimi anni. Trattativa che, al momento, non decolla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Liverpool, Klopp spinge per il colpo Hazard: la risposta della dirigenza Calcio News 24

