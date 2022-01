La Serie A non ha neanche preso in considerazione l’idea di rinviare le prime due giornate di campionato (Di lunedì 3 gennaio 2022) l’idea di rinviare i primi due turni della Serie A alla ripresa dalla pausa natalizia non è nemmeno stata presa in considerazione dal Consiglio di Lega riunitosi ieri. Così come la decisione di confermare la data della finale di Supercoppa è stata votata in soli 10 minuti. La Lega ha scelto la linea dell’intransigenza. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ieri il Consiglio di Lega ha impiegato appena una decina di minuti per stabilire che non ci sarebbe stato nessuno stravolgimento nel calendario”. Diverse squadre avevano chiesto di rinviare le prime due giornate del girone di ritorno: accettare di spostare la Supercoppa avrebbe aperto un incidente diplomatico. “Dire di no alle medio-piccole, e ad almeno una grande, che chiedevano il rinvio e accontentare poi i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022)dii primi due turni dellaA alla ripresa dalla pausa natalizia non è nemmeno stata presa indal Consiglio di Lega riunitosi ieri. Così come la decisione di confermare la data della finale di Supercoppa è stata votata in soli 10 minuti. La Lega ha scelto la linea dell’intransigenza. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ieri il Consiglio di Lega ha impiegato appena una decina di minuti per stabilire che non ci sarebbe stato nessuno stravolgimento nel calendario”. Diverse squadre avevano chiesto dileduedel girone di ritorno: accettare di spostare la Supercoppa avrebbe aperto un incidente diplomatico. “Dire di no alle medio-piccole, e ad almeno una grande, che chiedevano il rinvio e accontentare poi i ...

