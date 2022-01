Il patrimonio di PIF vale l’80% di quello di tutti i patron in Premier (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Newcastle si prepara a vivere un mercato di gennaio che potrebbe vederlo protagonista, dopo l’acquisizione del club inglese da parte di un consorzio guidato dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF) – che detiene l’80% del club – e completato da PCP Capital Partners di Amanda Staveley (10%) e dalla società RB Sports & L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Newcastle si prepara a vivere un mercato di gennaio che potrebbe vederlo protagonista, dopo l’acquisizione del club inglese da parte di un consorzio guidato dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF) – che detienedel club – e completato da PCP Capital Partners di Amanda Staveley (10%) e dalla società RB Sports & L'articolo

Advertising

MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Il patrimonio di #PIF vale l’80% di quello di tutti i patron dei club in #Premier - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Il patrimonio di #PIF vale l’80% di quello di tutti i patron dei club in #Premier - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Il patrimonio di #PIF vale l’80% di quello di tutti i patron dei club in #Premier - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Il patrimonio di #PIF vale l’80% di quello di tutti i patron dei club in #Premier - CalcioFinanza : Il patrimonio di #PIF vale l’80% di quello di tutti i patron dei club in #Premier -