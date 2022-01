Il Nuovo Continente conquista i turisti con una statua osé. Ma non è quel che sembra… (Di lunedì 3 gennaio 2022) Esiste una nuova attrazione per i turisti in visita nel Nuovo Continente e si tratta di una statua di poco più di tre metri, che rappresenta la fede in Dio. Si tratta di una statua particolarmente ‘osé’, dato il grosso fallo eretto, grande quasi quanto la statua stessa. LEGGI ANCHE => Il nome più lungo del mondo è di 1019 lettere: il perché della scelta ha sconvolto Oprah Winfrey Secondo quanto riportato dal ‘Dailystar‘, la statua è stata eretta in occasione del Nuovo anno nel distretto di Moche, nelle provincia occidentale di Trujillo, Perù. Secondo le notizie locali, l’inaugurazione della stata, nota come ‘huaco‘, ha sorpreso non solo i passanti e i viaggiatori, ma anche i cittadini locali. I turisti hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Esiste una nuova attrazione per iin visita nele si tratta di unadi poco più di tre metri, che rappresenta la fede in Dio. Si tratta di unaparticolarmente ‘osé’, dato il grosso fallo eretto, grande quasi quanto lastessa. LEGGI ANCHE => Il nome più lungo del mondo è di 1019 lettere: il perché della scelta ha sconvolto Oprah Winfrey Secondo quanto riportato dal ‘Dailystar‘, laè stata eretta in occasione delanno nel distretto di Moche, nelle provincia occidentale di Trujillo, Perù. Secondo le notizie locali, l’inaugurazione della stata, nota come ‘huaco‘, ha sorpreso non solo i passanti e i viaggiatori, ma anche i cittadini locali. Ihanno ...

fattoquotidiano : Per sviluppare un nuovo farmaco in media va investito un miliardo. Nel Vecchio Continente a rischio 4.700 aziende,… - AquilottoEddy : Sono proprio curioso di vedere Ricardo #Pepi come si comporterà in un calcio più competitivo dopo il passaggio dal… - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: Per sviluppare un nuovo farmaco in media va investito un miliardo. Nel Vecchio Continente a rischio 4.700 aziende, 652… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Per sviluppare un nuovo farmaco in media va investito un miliardo. Nel Vecchio Continente a rischio 4.700 aziende, 652… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Per sviluppare un nuovo farmaco in media va investito un miliardo. Nel Vecchio Continente a rischio 4.700 aziende, 652… -