Grande Fratello Vip, ''Alex e Soleil? Storia forzata dalla trasmissione'': l'accusa di Patrizia Pellegrino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Patrizia Pellegrino dice la sua sulla liaison che ha dato scandalo nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 3 gennaio 2022)dice la sua sulla liaison che ha dato scandalo nella casa delVip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', tra Gianmaria e Federica c'è sempre più intesa #grandefratellovip - x_juanstylvato5 : RT @Rberrotti: Barù: 'Basta, mi sono rotto le scatole, voglio andare a parlare col padrone del grande fratello, chi comanda... da uomo a uo… - CarloCostelli : RT @Rberrotti: Barù: 'Basta, mi sono rotto le scatole, voglio andare a parlare col padrone del grande fratello, chi comanda... da uomo a uo… -