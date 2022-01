Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro? (Di martedì 4 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022. Un appuntamento che arriva dopo i bagordi dell’ultimo dell’anno, la notte del divertimento, dei balli e anche di qualche uscita forse un po’ fuori dalle righe. Davanti a sé il GF a questo punto ha poco più di due mesi di durata. Poche settimane fa abbiamo assistito alle decisioni dei vipponi entrati nella casa già da metà settembre, la maggior parte di loro ha accettato la prosecuzione del gioco nonostante il prolungamento. Questa sesta edizione supererà il record della scorsa annata concludendo il 14 marzo. Dopo i sì di concorrenti come Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro o Soleil Sorge, intenti a tenere duro fino alla fine, qualcuno inizia a ripensarci su. E’ il caso di Manuel Bortuzzo, tra i concorrenti più in bilico nella ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda la prima puntata delVIP 2022. Un appuntamento che arriva dopo i bagordi dell’ultimo dell’anno, la notte del divertimento, dei balli e anche di qualche uscita forse un po’ fuori dalle righe. Davanti a sé il GF a questo punto ha poco più di due mesi di durata. Poche settimane fa abbiamo assistito alle decisioni dei vipponi entrati nella casa già da metà settembre, la maggior parte di loro ha accettato la prosecuzione del gioco nonostante il prolungamento. Questa sesta edizione supererà il record della scorsa annata concludendo il 14 marzo. Dopo i sì di concorrenti come Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro o Soleil Sorge, intenti a tenere duro fino alla fine, qualcuno inizia a rirci su. E’ il caso di, tra i concorrenti più in bilico nella ...

