Gossip: le notizie del 3 gennaio 2022

Patrizia Pellegrino, ospite di 'Non succederà più', la trasmissione, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha espresso il proprio punto di vista sulla coppia Soleil Sorge e Alex Belli del 'Grande Fratello Vip 2021': La loro dinamica, finta o vera, ha avuto successo. Se fosse stato amore lui avrebbe lasciato la moglie. Non l'ha fatto perché non ha mai pensato di farlo. Voleva fare show di questo tipo. Io so che lei ha un compagno fuori, ma se stai sempre attaccato chiaramente evolve in qualcosa di più. Soleil non è una persona negativa, è molto intelligente. È una persona fascinosa. A volte ha atteggiamenti negativi e esagerati che al Grande Fratello piacciono. A volte ci giocano anche sopra. Lei ci è rimasta male, per me la sua ...

