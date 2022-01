Genoa, tutto su Piccoli: servono le cessioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Genoa punta tutto su Piccoli, ma prima deve cedere per poter inserire l’attaccante dell’Atalanta Il Genoa punta tutto su Piccoli per l’attacco. Il nodo da scogliere per i rossoblù sono le cessioni. Caicedo ed Ekuban sono in uscita, ma gli ingaggi preoccupano la loro sistemazione. L’ex Lazio, arrivato come colpo estivo, non ha praticamente mai giocato. Spesso infortunato e mai determinante. La sua uscita potrebbe liberare il posto all’attaccante dell’Atalanta. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilpuntasu, ma prima deve cedere per poter inserire l’attaccante dell’Atalanta Ilpuntasuper l’attacco. Il nodo da scogliere per i rossoblù sono le. Caicedo ed Ekuban sono in uscita, ma gli ingaggi preoccupano la loro sistemazione. L’ex Lazio, arrivato come colpo estivo, non ha praticamente mai giocato. Spesso infortunato e mai determinante. La sua uscita potrebbe liberare il posto all’attaccante dell’Atalanta. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

