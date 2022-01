GCW | Grande ritorno per una leggenda WWE

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella giornata di sabato si è svolto l’evento firmato Game Changer Wrestling “GCW Die 4 This”. Tra i vari match abbiamo visto lottare una vecchia conoscenza della federazione dei McMahon, ovvero Scotty 2 Hotty, che ha debuttato in GCW perdendo contro Joey Janela alla sua veneranda età (ha compiuto 48 anni lo scorso luglio). 6 anni di stop La “Too Hot” superstar non calcava un ring da ben 6 anni, infatti il suo ultimo match ufficiale risale al 10 giugno 2016 dove vinse un single match contro Jake Manning. Dopo il match disputato contro Joey Janela, Scotty ha ringraziato su Twitter sia la federazione hardcore che gli ha permesso di ritornare a lottare, sia lo stesso Janela. Scotty ha così scritto: Sarò per sempre grato a @thebadboyjoeyjanela per avermi spinto verso i miei limiti a #GCWDie4This. Non solo perché è stato il mio primo match dopo 6 anni all’età di 48 ...