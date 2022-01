È morto la leggenda dello sport sovietico Victor Saneev, tre volte oro olimpico di salto triplo (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Victor Saneev, leggenda dello sport sovietico e tre volte campione olimpico di salto triplo, è morto oggi a Sydney all'età di 76 anni a seguito di un infarto. Saneev era nato a Sukhumi in Georgia e nella sua gloriosa carriera, iniziata come saltatore in alto, ha conquistato l'oro olimpico a Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972 e Montreal 1976. Alle Olimpiadi di Mosca 1980 aveva conquistato la medaglia d'argento. In bacheca anche due ori europei, Atene 1969 e Roma 1974, e otto titoli sovietici. Epica la finale olimpica di Città del Messico del 17 ottobre 1968 quando all'ultimo salto Saneev atterrò a 17,39 metri migliorando il record ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI -e trecampionedi, è morto oggi a Sydney all'età di 76 anni a seguito di un infarto.era nato a Sukhumi in Georgia e nella sua gloriosa carriera, iniziata come saltatore in alto, ha conquistato l'oroa Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972 e Montreal 1976. Alle Olimpiadi di Mosca 1980 aveva conquistato la medaglia d'argento. In bacheca anche due ori europei, Atene 1969 e Roma 1974, e otto titoli sovietici. Epica la finale olimpica di Città del Messico del 17 ottobre 1968 quando all'ultimoatterrò a 17,39 metri migliorando il record ...

