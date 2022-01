Dieta post-abbuffata, 3 ricette detox per tornare in forma dopo le feste (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra i mille buoni propositi per l’anno nuovo c’è sicuramente quello di rimettersi in forma e perdere quei chili di troppo presi durante le feste. Ci siamo lasciati andare ai piaceri della tavola, e continueremo a farlo fino al 6 gennaio, è giusto... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra i mille buoni propositi per l’anno nuovo c’è sicuramente quello di rimettersi ine perdere quei chili di troppo presi durante le. Ci siamo lasciati andare ai piaceri della tavola, e continueremo a farlo fino al 6 gennaio, è giusto...

Advertising

Martyquore : Dieta post feste: pranzo bresaola, cena minestrone. Domani mi ammazzo io ho fame - Francesa_MariaM : COME RIMETTERSI IN FORMA DOPO LE FESTE ??Tutte le dritte per smaltire le tossine in eccesso. ??… - Giode90s : Primo giorno di dieta detox post feste. Il mio cervello: #lunedi #dieta - bcsdelquarto : @neverajoy17 L’ho appena presa …calda calda di forno. Ne ho presa una vagonata anch’io …ma me la scofano tutta ??. A… - infoitsalute : Dieta post-Capodanno: cosa fare e cosa evitare -