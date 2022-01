D’Alema è il sintomo di una malattia chiamata palude

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sapete cosa c’è? Comincio a capire gli italiani che votano gente come la Meloni e Salvini. Perché se l’alternativa è un dibattito su Massimoche rientra nel Pd, se l’alternativa è quella sensazione di eterno ritorno dell’identico allora si possono anche capire gli italiani che votano ciò che nel resto d’Europa è residuale. Dico di più, allora si possono anche capire gli italiani che a votare proprio non ci vanno più. E ancora di più, si possono anche capire gli italiani che si sono affidati al vaffa di Beppe Grillo. Perché quando l’antipolitica dilaga, quando dilaga il populismo, quando i cittadini votano con la pancia invece che con la testa, l’errore più grande da fare è prendersela con loro invece che con una politica che non sa dare risposte, anzi, con una politica che dà sempre le stesse risposte. E con le stesse facce. Come scrive Fabio Luppino su ...