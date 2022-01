Borse positive | FTSEMib sui massimi di giornata

Advertising

Banca_MPS : In #Eurozona, il 2022 inizia con il proseguimento del rialzo dei tassi governativi. Tra le #commodity recupera il… - infoiteconomia : Borse Ue attese positive nella prima seduta del 2022. Debutta Iveco - MilanoFinanza : Borse Ue attese positive nella prima seduta del 2022. Debutta Iveco -

Ultime Notizie dalla rete : Borse positive

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato il 2022 con progressi superiori al punto percentuale Alle 15.40 il FTSEMib era in rialzo dell'1,39% a 27.FTSEMIB, IL CONFRONTO CON LE ALTREAnche i principali indici internazionali hanno registrato performance, con Wall Street che ha più volte ritoccato i massimi storici. Nel dettaglio, ...(Teleborsa) - "Alla crescita enorme dei contagi non corrisponde un'impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva. Con questo ta ...Nell’esercizio appena chiuso il paniere che raggruppa le società italiane a maggiore capitalizzazione ha registrato un balzo del 23%. Hanno brillato bancari e CNH Industrial ...