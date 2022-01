453 nuovi contagi e 6 decessi. Dati 3 gennaio in FVG (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,86%. Sono inoltre 4.976 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 184 casi (3,70%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sono Dati per il 53,64% da femmine e per il 46,36% da maschi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: un uomo di 83 anni di Venzone (deceduto in ospedale), una donna di 83 anni di San Vito al Tagliamento (deceduta in ospedale), un uomo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269, con una percentuale di positività del 12,86%. Sono inoltre 4.976 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 184 casi (3,70%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda ilo odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sonoper il 53,64% da femmine e per il 46,36% da maschi. Nella giornata odierna si registrano idi 6 persone: un uomo di 83 anni di Venzone (deceduto in ospedale), una donna di 83 anni di San Vito al Tagliamento (deceduta in ospedale), un uomo ...

