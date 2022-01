12 Ore del Golfo 2022: programma, orari, tv, streaming. C’è Valentino Rossi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la 12 Ore del Golfo inizia ufficialmente la stagione per quanto riguarda l’infinito mondo delle ruote coperte. Il Medio Oriente, come accade da un paio di stagioni a questa parte, è subito protagonista con una prova che si tiene dal 2013. L’emergenza sanitaria ed i problemi legati all’impegno della massima formula in quel di Abu Dhabi ha spostato in Bahrain questa prova nel 2021, un evento unico che non è stato più riproposto per questa stagione. Cambierà il tracciato dell’isola di Yas, modificato lo scorso inverno al fine di garantire delle gare più spettacolari. Il format è il medesimo dal 2012 ad oggi, un sistema in un certo senso atipico che nel panorama dell’endurance possiamo ritrovare di fatto solo nella 24H Series. La prova di questo week-end si svolgerà in due parti distinte con una pausa di due ore dopo le prime sei di gara. I distacchi di coloro che si ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la 12 Ore delinizia ufficialmente la stagione per quanto riguarda l’infinito mondo delle ruote coperte. Il Medio Oriente, come accade da un paio di stagioni a questa parte, è subito protagonista con una prova che si tiene dal 2013. L’emergenza sanitaria ed i problemi legati all’impegno della massima formula in quel di Abu Dhabi ha spostato in Bahrain questa prova nel 2021, un evento unico che non è stato più riproposto per questa stagione. Cambierà il tracciato dell’isola di Yas, modificato lo scorso inverno al fine di garantire delle gare più spettacolari. Il format è il medesimo dal 2012 ad oggi, un sistema in un certo senso atipico che nel panorama dell’endurance possiamo ritrovare di fatto solo nella 24H Series. La prova di questo week-end si svolgerà in due parti distinte con una pausa di due ore dopo le prime sei di gara. I distacchi di coloro che si ...

