Supercoppa Femminile in tv: date, orari e diretta delle Final Four (Di domenica 2 gennaio 2022) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le Final Four della Supercoppa Femminile. Si avvicina l’ultimo atto della competizione, che vedrà quindi assegnare il primo trofeo della stagione. A partecipare al torneo sono Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda nello scorso campionato, la Roma, vincitrice della Coppa Italia, e il Sassuolo, terzo in campionato e che ha acquisito il diritto alla partecipazione proprio perché il Milan, Finalista di Coppa Italia, ci era già entrato di diritto per il proprio piazzamento in campionato. Gli accoppiamenti vedono fronteggiarsi Roma e Milan allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, mentre Juventus e Sassuolo si sfideranno al “Benito Stirpe” di Frosinone, dove poi si ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il programma con le, glie come vedere intv e streaming ledella. Si avvicina l’ultimo atto della competizione, che vedrà quindi assegnare il primo trofeo della stagione. A partecipare al torneo sono Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda nello scorso campionato, la Roma, vincitrice della Coppa Italia, e il Sassuolo, terzo in campionato e che ha acquisito il diritto alla partecipazione proprio perché il Milan,ista di Coppa Italia, ci era già entrato di diritto per il proprio piazzamento in campionato. Gli accoppiamenti vedono fronteggiarsi Roma e Milan allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, mentre Juventus e Sassuolo si sfideranno al “Benito Stirpe” di Frosinone, dove poi si ...

Advertising

ASRomaFemminile : ?? Mercoledì 5 Gennaio saremo impegnate allo stadio Francioni di Latina nella Semifinale di Supercoppa contro il Mil… - FIGCfemminile : ?3?? ?? Capitan @SaraGama_ITA sarà tra le protagoniste della #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? Ascoltiamola! ????… - sportface2016 : #SupercoppaFemminile in tv: le date, gli orari e come vedere in diretta le Final Four - eudamone_ : RT @FIGCfemminile: ?3?? ?? Capitan @SaraGama_ITA sarà tra le protagoniste della #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? Ascoltiamola! ???? ?? htt… - Milannews24_com : Gli impegni di gennaio del #MilanFemminile -