Serena Rossi a Danza con me: il look in nero che fa centro (Di domenica 2 gennaio 2022) Un inizio anno all'insegna dell'eleganza quello di Rai uno che, come ormai da tradizione, la sera del primo gennaio lascia spazio allo show di Roberto Bolle Danza con me che dal 2018 incanta milioni di spettatori. Il ballerino si è esibito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della Danza internazionale mentre a fare da padroni di casa insieme a lui due conduttori perfetti: Lillo e Serena Rossi. Proprio la Rossi ha decisamente fatto centro anche grazie al suo look total black. Il look di Serena Rossi firmato Giorgio Armani La conduttrice ha optato per un abito da sera firmato da Giorgio Armani, lungo fino ai piedi, stretto in vita e in velluto. Un abito elegante e sensuale anche grazie allo scollo a cuore che ...

