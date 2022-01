Sci Freestyle | Coppa del Mondo Halfpipe | Mackay e Gu vincono ancora a Calgary!

(Di domenica 2 gennaio 2022)Brendan. L’atleta canadese ha vinto anche la terza gara dideldi sci, specialità, andata in scena nella notte italiana tra le mura amiche di Calgary, confermando una risicata leadership provvisoria nella classifica generale. Il ventiquattrenne, malgrado una prestazione inferiore rispetto a quella sciorinata quarantotto ore fa, si è imposto grazie a una prima run di livello, dove ha ottenuto punteggi dal 92 al 95 per 93.40, tre lunghezze in più del principale contendente Alex Ferreira, vincitore della prima tappa e oggi nuovamente secondo con 90.40 davanti a Noah Bowman, sul gradino più basso del podio con 88.0. I riflettori saranno adesso puntati su Mammoth Mountain (Stati Uniti), dove andrà in scena il prossimo 7 gennaio uno spettacolare ...

... affrontando il percorso delle saghe e prendendo confidenza con le più importanti regole di comportamento sulle piste da. Se la Family Fun Line per ile la Kids Line dedicata nel Kids ...L'obbligo di indossare il casco omologato vale per praticare loalpino, lo snowboard, il, il telemark e lo slittino. Chi pratica sport invernali deve anche essere in possesso di una ...Ancora Brendan Mackay. L'atleta canadese ha vinto anche la terza gara di Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità halfpipe, andata in scena nella notte italiana tra le mura amiche di Calgary, conf ...Con l'anno nuovo scatta l'obbligo di protezione, consigliata anche per gli adulti. Materiale, chiusura, ventilazione e comfort gli aspetti da considerare. Obbligatoria anche l'assicurazione di respons ...