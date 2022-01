Jan Ullrich ricoverato in ospedale | “Sono sfuggito alla morte | trombosi e infezione al sangue Negativo all’antidroga”

Advertising

Silviabisibisi : RT @LucianoCesarett: Jan #Ullrich, trombosi e valori del sangue alterati. #Chiellini, positivo dopo 3 dosi di vaccino. - RosaniFlavia : RT @LucianoCesarett: Jan #Ullrich, trombosi e valori del sangue alterati. #Chiellini, positivo dopo 3 dosi di vaccino. - iphoneapple6S : RT @11Giuliano: ??ATLETI ultime ore?? Selezione:??Il campione tedesco Jan Ulrich, 48 anni, vincitore del Tour de France nel 1997, di una Vuelt… - 11Giuliano : ??ATLETI ultime ore?? Selezione:??Il campione tedesco Jan Ulrich, 48 anni, vincitore del Tour de France nel 1997, di u… - LucianoCesarett : Jan #Ullrich, trombosi e valori del sangue alterati. #Chiellini, positivo dopo 3 dosi di vaccino. -

Ultime Notizie dalla rete : Jan Ullrich

Alla Bild: "Avevo un'infezione del sangue molto grave. All'inizio della cura ho fatto un test antidroga, l'esito è stato ovviamente negativo"non sarebbe finito in clinica per colpa della dipendenza dall'alcol. È lo stesso ex vincitore del Tour de France a dichiararlo alla Bild. La notizia del ricovero era dei giorni subito ...Questa volta la dipendenza dall'alcol non sarebbe alla base del suo problema. Il ricovero in ospedale in Messico, di ritorno da Cuba, persi è reso necessario per salvargli la vita, ma non è riconducibile all'alcol. 'È vero, sono stato ricoverato in ospedale ed ho rischiato di morire a causa di una trombosi e un'infezione ...Die frühere deutsche Radsport-Ikone Jan Ullrich hat sich nach Spekulationen um einen erneuten Alkohol- und Drogen-Absturz selbst zu Wort gemeldet.L'ex campione tedesco ha ammesso di aver rischiato di perdere la vita, smentendo però le voci che lo volevano essere ripiombato nell'alcolismo.