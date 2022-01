Incendio A1 Arezzo | macchina distrutta L' automobilista fa appena in tempo a uscire

(Di domenica 2 gennaio 2022) Momenti di paura sul tratto aretino dell'Autostrada del Sole nella notte tra sabato e domenica . Un'auto, per un probabile problema tecnico, ha preso fuoco mentre era in marcia e l'si è ...

La careggiata è rimasta infatti chiusa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco di Montevarchi, che hanno spento l'. La macchina è andata completamente distrutta. E' intervenuta anche ...I Vigili del Fuoco del comando didistaccamento di Montevarchi , sono intervenuti questa mattina in autostrada A1, km 332 direzione nord, perauto. La vettura interessata è andata completamente distrutta e nessuna ...Arezzo, 2 gennaio 2021 - Momenti di paura sul tratto aretino dell'Autostrada del Sole nella notte tra sabato e domenica. Un'auto, per un probabile problema tecnico, ha preso fuoco mentre era in marcia ...