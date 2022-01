Harry Potter: Emma Watson rivela di aver odiato le riprese di una scena iconica di Hermione (Di domenica 2 gennaio 2022) Emma Watson ha rivelato di aver odiato molto profondamente le riprese del celeberrimo ballo di Natale di Hermione Granger presente in Harry Potter e il calice di fuoco. Emma Watson, che ha interpretato Hermione Granger nella serie di film di Harry Potter, ha recentemente rivelato di aver odiato profondamente le riprese di una famosa scena del franchise, che rappresenta uno dei momenti più cruciali per il suo personaggio. Durante la reunion di Harry Potter la Watson ha espresso la sua infelicità relativa alle ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022)hato dimolto profondamente ledel celeberrimo ballo di Natale diGranger presente ine il calice di fuoco., che ha interpretatoGranger nella serie di film di, ha recentementeto diprofondamente ledi una famosadel franchise, che rappresenta uno dei momenti più cruciali per il suo personaggio. Durante la reunion dilaha espresso la sua infelicità relativa alle ...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - s_mark46 : Comunque Emma Watson con la cotta per Tom Felton ai tempi di Harry Potter un po' la capisco ecco - itsmeormanu : RT @_ThanksHermione: Io non mi riprendo. Piton così a tradimento, che dice Always. Come se non avessi pianto ogni volta che Alan era sullo… - mellorine_ya : RT @itselits: A me Harry Potter piace però minchi4 riproporre la saga ogni anno quando esistono settordicimila film che potrebbero passare… - Ales_980 : RT @_ThanksHermione: Io non mi riprendo. Piton così a tradimento, che dice Always. Come se non avessi pianto ogni volta che Alan era sullo… -