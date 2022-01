Campagna vaccinale, riapre il drive through della Caserma Berardi (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani 3 gennaio 2022 riapre il drive through della Caserma Berardi per la vaccinazione anti-covid 19 in collaborazione con l’Esercito. Il drive trough sarà attivo da lunedì 3 gennaio a venerdì 7 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 14.30 per la vaccinazione dei soggetti non deambulanti che verranno convocati dall’Asl su appuntamento. Inoltre, al fine di completare la somministrazione della dose “booster” o “addizionale” dei soggetti non deambulanti trasportabili saranno attivi, sempre su convocazione, nelle giornate di martedì 4 gennaio e mercoledì 5 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 i drive through di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (località Orneta) e Sant’Angelo dei Lombardi (Strada ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani 3 gennaio 2022ilper la vaccinazione anti-covid 19 in collaborazione con l’Esercito. Iltrough sarà attivo da lunedì 3 gennaio a venerdì 7 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 14.30 per la vaccinazione dei soggetti non deambulanti che verranno convocati dall’Asl su appuntamento. Inoltre, al fine di completare la somministrazionedose “booster” o “addizionale” dei soggetti non deambulanti trasportabili saranno attivi, sempre su convocazione, nelle giornate di martedì 4 gennaio e mercoledì 5 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 idi Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (località Orneta) e Sant’Angelo dei Lombardi (Strada ...

