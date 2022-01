Barcellona, l’Everton pensa a Coutinho (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Barcellona potrebbe cedere già a gennaio Philippe Coutinho: sul brasiliano anche l’Everton di Benitez Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona ormai non è più una novità. Il brasiliano potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio per tornare a giocare con continuità. Secondo quanto riportato dal Sunday Mail, anche l’Everton starebbe pensando a Coutinho. Sarebbe una richiesta di Benitez per rinforzare la squadra nel mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilpotrebbe cedere già a gennaio Philippe: sul brasiliano anchedi Benitez Philippein uscita dalormai non è più una novità. Il brasiliano potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio per tornare a giocare con continuità. Secondo quanto riportato dal Sunday Mail, anchestarebbendo a. Sarebbe una richiesta di Benitez per rinforzare la squadra nel mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

