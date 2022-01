Un 2021 da record per Wall Street, bene Milano (+ 24%). Volano Pfizer e Moderna. Si rafforza il dollaro, a picco la lira turca (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante tutto il 2021 è stato un buon anno per i mercati, soprattutto quelli di Stati Uniti e Europa. I corposi interventi delle banche centrali, e dunque condizioni monetarie estremamente favorevoli, a cui si sono aggiunti sostanziosi programmi governativi hanno prodotto una ripresa più forte di quanto atteso e favorito la corsa dei listini. L’indice più importante del mondo, l’S&P500 di Wall Street, chiude l’anno sui massimi storici con un rialzo rispetto al 2020 vicino al 30% e sui massimi storici. In Europa davanti a tutti c’è Parigi grazie ad un rialzo del 29%. A seguire Milano che si deve “accontentare” di un + 23,7%. Per Francoforte il bilancio di fine anno è di un + 15%, Londra conclude il 2021 con un + 14%. L’Eurostoxx50, incide che raggruppa le prime 50 aziende quotate dell’area euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante tutto ilè stato un buon anno per i mercati, soprattutto quelli di Stati Uniti e Europa. I corposi interventi delle banche centrali, e dunque condizioni monetarie estremamente favorevoli, a cui si sono aggiunti sostanziosi programmi governativi hanno prodotto una ripresa più forte di quanto atteso e favorito la corsa dei listini. L’indice più importante del mondo, l’S&P500 di, chiude l’anno sui massimi storici con un rialzo rispetto al 2020 vicino al 30% e sui massimi storici. In Europa davanti a tutti c’è Parigi grazie ad un rialzo del 29%. A seguireche si deve “accontentare” di un + 23,7%. Per Francoforte il bilancio di fine anno è di un + 15%, Londra conclude ilcon un + 14%. L’Eurostoxx50, incide che raggruppa le prime 50 aziende quotate dell’area euro, ...

