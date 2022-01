Tour de Ski 2022 oggi, Sprint Oberstdorf: orari 1° gennaio, programma, tv, streaming, startlist, italiani in gara (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo sci di fondo vede chiudersi la due giorni tedesca dedicata al Tour de Ski 2022 valido per la Coppa del Mondo 2021-2022: oggi, sabato 1° gennaio 2022, terminerà la tappa ad Oberstdorf, in Germania. In programma le gare Sprint in tecnica classica: alle ore 09.30 si terranno le qualificazioni ed alle ore 12.00 si disputeranno le finali. LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani per stupire. Si parte alle 9.00 Le gare del Tour de Ski di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo sci di fondo vede chiudersi la due giorni tedesca dedicata alde Skivalido per la Coppa del Mondo 2021-, sabato 1°, terminerà la tappa ad, in Germania. Inle garein tecnica classica: alle ore 09.30 si terranno le qualificazioni ed alle ore 12.00 si disputeranno le finali. LIVEde Skiin DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani per stupire. Si parte alle 9.00 Le gare delde Ski di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport ...

