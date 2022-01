Paolo Calissano | l’ultima compagna | «Siete degli sciacalli | adesso lasciatelo in pace»

(Di sabato 1 gennaio 2022) La morte diè solo l’ultimo capitolo di una vita sull’ottovolante: prima il grande successo, le fiction, l’amore dei fan, poi la caduta, da quel maledetto 2005 in cui perse la vita la brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra. Negli ultimi anni l’attore è finito fuori dai radar del mondo dello spettacolo: e dopo quanto avvenuto poche ore fa la sua ultimasi è sfogata contro i media. Fabiana Palese, estetista 43enne, sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato un post eloquente: «inalmeno!». Per la morte dell’attore, trovato senza vita nella sua casa di Roma, si ritiene possibile un mix di farmaci.

Va avanti l'indagine sulla morte dell'attore Paolo Calissano. Si procede per omicidio colposo. Verranno affidati non prima di lunedì i quesiti al perito nominato dalla Procura ... I carabinieri della compagnia Trionfale hanno lungamente ascoltato anche la compagna dell'attore, Fabiola Palese. Il suo post su Facebook: "Basta sciacalli".