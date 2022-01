LIVE Sinner-Duckworth | Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA | debutto stagionale | subito un match importante

Advertising

80yeye80 : RT @lorenzofares: L'#ATPCup dell'#Italia ???? inizierà domani alle 7 (live su @SuperTennisTv ovviamente) con #Sinner ???? vs Duckworth ???? e #Be… - danyvale8827 : RT @lorenzofares: L'#ATPCup dell'#Italia ???? inizierà domani alle 7 (live su @SuperTennisTv ovviamente) con #Sinner ???? vs Duckworth ???? e #Be… - elia_amato : RT @lorenzofares: L'#ATPCup dell'#Italia ???? inizierà domani alle 7 (live su @SuperTennisTv ovviamente) con #Sinner ???? vs Duckworth ???? e #Be… - lorenzofares : L'#ATPCup dell'#Italia ???? inizierà domani alle 7 (live su @SuperTennisTv ovviamente) con #Sinner ???? vs Duckworth ????… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Berrettini, al rientro dopo l'infortunio alle Nitto ATP Finals, e Jannikdebuttano contro l'... Sabato 1 gennaio dalle ore 07:30 Serbia vs Norvegia e Grecia vs Polonia (o differite) ...streaming fruibili attraverso il sito di SuperTennis e le applicazioni SuperTennix e Sky Go. ... DOMENICA 2 GENNAIO) Italia - Australia non prima delle ore 07.30 -vs Duckworth a seguire - ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gioco del 2 gennaio - Il programma di Sinner-Duckworth - Le proiezioni di classifica di Sinner nel 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenu ...L'Italia dovrà vedersela con l'Australia all'esordio in Atp Cup 2022, prima tappa di un percorso emozionante per il gruppo azzurro. Come e quando seguire i match in tv e streaming. Sinner e Berrettini ...