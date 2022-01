Il 2022 è femmina: Emilia, Emma ed Anna sono le prime nate in bergamasca (Di sabato 1 gennaio 2022) Bergamo. Speriamo che sia femmina è il titolo di un film, sicuramente il 2022 inizia tingendosi di rosa in bergamasca. sono tre le bimbe prime nate nella nostra provincia. A Treviglio il primo vagito è di Emilia, nata il 1° gennaio 2022 alle 2,14. La bimba sta bene e pesa 3.230 grammi. La prima nata a Bergamo è Emma Mannucci, alle 3 del 1° gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La mamma è Carmen Architravo e il papà è Christian Mannucci di Lallio. La piccola sta bene e rompe una tradizione di generazioni in casa Mannucci dove generalmente sono tutti figli maschi. “È la mia prima figlia, era attesa il 30 di dicembre, ma mi aspettavo questa nascita il primo gennaio ed Emma è stata puntualissima come ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Bergamo. Speriamo che siaè il titolo di un film, sicuramente ilinizia tingendosi di rosa intre le bimbenella nostra provincia. A Treviglio il primo vagito è di, nata il 1° gennaioalle 2,14. La bimba sta bene e pesa 3.230 grammi. La prima nata a Bergamo èMannucci, alle 3 del 1° gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La mamma è Carmen Architravo e il papà è Christian Mannucci di Lallio. La piccola sta bene e rompe una tradizione di generazioni in casa Mannucci dove generalmentetutti figli maschi. “È la mia prima figlia, era attesa il 30 di dicembre, ma mi aspettavo questa nascita il primo gennaio edè stata puntualissima come ...

