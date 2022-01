“Dal 10 gennaio non potrà più giocare”. Serie A terrorizzata, un no-vax si nasconde nella Roma (Di sabato 1 gennaio 2022) La quarta ondata di Covid sta travolgendo l'Italia, che a scoppio ritardato rispetto al resto d'Europa sta scoprendo la super contagiosità della variante Omicron. Anche il mondo del calcio non è esente dai casi di Covid: sono oltre 50 quelli accertati dalle 20 squadre di Serie A alla ripresa degli allenamenti e la sensazione è che altri ancora devono emergere. Una delle situazioni che preoccupa di più è quella della Roma, ma non per numero di contagi quanto per il fatto che c'è un calciatore no-vax, rimasto anonimo per motivi di privacy, che dal 10 gennaio non potrebbe più scendere in campo a causa dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di José Mourinho con una sola assenza per caso di positività al Covid, ma c'è lo spettro di questo calciatore no-vax che aleggia sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) La quarta ondata di Covid sta travolgendo l'Italia, che a scoppio ritardato rispetto al resto d'Europa sta scoprendo la super contagiosità della variante Omicron. Anche il mondo del calcio non è esente dai casi di Covid: sono oltre 50 quelli accertati dalle 20 squadre diA alla ripresa degli allenamenti e la sensazione è che altri ancora devono emergere. Una delle situazioni che preoccupa di più è quella della, ma non per numero di contagi quanto per il fatto che c'è un calciatore no-vax, rimasto anonimo per motivi di privacy, che dal 10non potrebbe più scendere in campo a causa dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di José Mourinho con una sola assenza per caso di positività al Covid, ma c'è lo spettro di questo calciatore no-vax che aleggia sulla ...

