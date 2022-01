Concerto di Capodanno Venezia 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per il Capodanno 2022 che verrà accolto con il tradizionale Concerto al Teatro “La Fenice” di Venezia, trasmesso oggi sabato 1 gennaio in tv. Previste misure anti-Covid, ma con il pubblico in sala per fortuna presente al 100%. Inizio interamente orchestrale e una seconda parte di melodramma per accontentare tutti i tipi di pubblico. A essere trasmessa in televisione sarà però proprio la seconda parte, oggi in tv: diretta tv su Rai 1 fissata alle ore 12:20 del primo gennaio, diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per ilche verrà accolto con il tradizionaleal Teatro “La Fenice” di, trasmessosabato 1 gennaio in tv. Previste misure anti-Covid, ma con il pubblico in sala per fortuna presente al 100%. Inizio interamente orchestrale e una seconda parte di melodramma per accontentare tutti i tipi di pubblico. A essere trasmessa in televisione sarà però proprio la seconda parte,in tv:tv su Rai 1 fissata alle ore 12:20 del primo gennaio,disponibile gratuitamente su RaiPlay. SportFace.

Advertising

teatrolafenice : ?? “Je veux vivre dans le rêve” da 'Romeo et Juliette' di Gounod, canta @PrettyYende. Fabio Luisi dirige la nostra O… - teatrolafenice : ?? Sotto questo cielo, comincia ora lo spettacolo del Concerto di Capodanno. Domani alle 12:20 saremo in diretta su… - RaiCultura : Concerto di Capodanno dal @teatrolafenice di Venezia in diretta su @RaiUno oggi #1gennaio alle 12.20 e su… - palermo24h : Teatro Massimo, la Kids e Youth Orchestra sul palco per il Concerto di Capodanno - akenatoth : Per vedere il Concerto di Capodanno in diretta tocca usare una VPN, perchè la RAI lo trasmette in differita (immagi… -