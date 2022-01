Capodanno 2022 | 40enne colpito da proiettile vagante

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 9 le persone ferite per lo scoppio dei “botti” ditra Napoli e provincia. Quattro le persone ferite in città, due delle quali sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Vecchio Pellegrini e una al Fatebenefratelli; in provincia una persona è stata portata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore. Due i casi più gravi: il primo è quello delsrilankese ferito da un colpo di arma da fuoco al petto dopo essere uscito dalla propria abitazione, nel quartiere Montecalvario, probabilmente da unin ricaduta al suolo; il secondo è quello di una donna di 53 anni che ha riportato ferite agli occhi ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli. Gli altri 7 che hanno riportato ferite sono stati dimessi. Stanotte sono ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - angelofavignan : Povero ero nel 2021 e povero sarò nel 2022! Non è che cambia molto. Almeno spero di stare bene, dopo tre anni in… - Today_it : Botti di Capodanno, decine di #feriti. A Napoli uomo colpito al petto da un proiettile vagante… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2022

, buoni propositi nuovo anno/ Tra ricchezza e buona salute... FESTIVITÀ E PONTI, IL CALENDARIO COMPLETO: ECCO QUANDO CADONO... Subito dopo Natale, l'altra festività a cui si guarda ...Ci sarà giusto il tempo di digerire il pranzo die poi si partirà con Sicilia e Basilicata a fare da apripista. Nella maggior parte dei casi i saldi invernalidureranno per quasi due ...Per tre mesi non è trapelato niente riguardo alla terza stagione, questo fino a Capodanno quando una nuova criptica immagine raffigurante sette passeri ombrosi in volo è stata condivisa su ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 gennaio 2022 – 558 interventi dei Vigili de lfuoco stanotte per incendi legati ai festeggiamenti di Capodanno. Aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Numero ...