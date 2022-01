Calciomercato Serie C, date della sessione invernale al via a gennaio. Il Palermo… (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 3 gennaio si apriranno i battenti della sessione invernale di Calciomercato. Nel girone C di Serie C, il Palermo del nuovo binomio Castagnini-Baldini sarà particolarmente impegnato per colmare il gap con il Bari capolista Leggi su mediagol (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 3si apriranno i battentidi. Nel girone C diC, il Palermo del nuovo binomio Castagnini-Baldini sarà particolarmente impegnato per colmare il gap con il Bari capolista

Advertising

Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - Gazzetta_it : Via vai Serie A: Tuanzebe sbarca a Napoli, Criscito si prepara, andrà a Toronto - infoitsport : Calciomercato, corsa al colpo a zero | I 15 migliori in scadenza in Serie A - SettimanaS : LAVAGNESE Calciomercato: sul gong nuovo tesserato per mister Fasano - infoitsport : Calciomercato Vicenza, bomber dalla Serie A: l’annuncio di Balzaretti -