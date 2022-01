Botti | 14 feriti in tutta la Campania | uomo perde occhio | lieve ustione per un bimbo

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre persone sono rimaste ferite in provincia di Salerno a causa dell’esplosione di petardi nella notte di Capodanno. L’incidente più grave però è avvenuto in provincia di Napoli dove undi 47 anni, originario di Carbonara di Nola, ha perso un. Il ferito è stato trasportato prima nell’ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato. Sempre a Sarno sono state soccorse le altre due persone: si tratta di un giovane che ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all’esplosione di un petardo e un bambino di 21 mesi che è stato medicato per unaprovocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni. Il bilancio dei, quindi, è in linea con l’anno scorso ...

