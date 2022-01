Berrettini-De Minaur oggi, ATP Cup 2022: orario d’inizio, canale tv, programma, streaming (Di domenica 2 gennaio 2022) Si è aperta la nuova edizione dell’ATP Cup. La competizione che si svolge a Melbourne vedrà quest’oggi l’esordio dell’Italia proprio contro i padroni di casa dell’Australia. Una sfida da non sottovalutare per la squadra azzurra, che vuole conquistare il primo posto nel gruppo B e qualificarsi per la semifinale. Una formazione veramente molto competitiva quella italiana, che vedrà il ritorno di Matteo Berrettini e poi la presenza anche di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. C’è sicuramente attesa per il rientro proprio del romano, che torna a giocare dopo l’infortunio patito alle ATP Finals di Torino e che ha privato Berrettini anche della possibilità di giocare la Coppa Davis. Il romano è il numero uno azzurro e sfiderà dunque nel secondo singolare Alex De Minaur, un match sicuramente ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Si è aperta la nuova edizione dell’ATP Cup. La competizione che si svolge a Melbourne vedrà quest’l’esordio dell’Italia proprio contro i padroni di casa dell’Australia. Una sfida da non sottovalutare per la squadra azzurra, che vuole conquistare il primo posto nel gruppo B e qualificarsi per la semifinale. Una formazione veramente molto competitiva quella italiana, che vedrà il ritorno di Matteoe poi la presenza anche di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. C’è sicuramente attesa per il rientro proprio del romano, che torna a giocare dopo l’infortunio patito alle ATP Finals di Torino e che ha privatoanche della possibilità di giocare la Coppa Davis. Il romano è il numero uno azzurro e sfiderà dunque nel secondo singolare Alex De, un match sicuramente ...

