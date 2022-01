Ascolti TV 31 dicembre 2021, botti di fine anno per Rai con Mattarella, Amadeus e Insinna (Di sabato 1 gennaio 2022) Si festeggia alla grande con l'ultimo giorno dell'anno che porta fortuna agli Ascolti tv di mamma Rai. Flavio Insinna, Sergio Mattarella e Amadeus sono stati capaci di attrarre un grosso numero di spettatori sul primo canale della tv di Stato. Per quanto concerne le altre reti, invece, il prime time è stato arricchito da una serie di film classici come Le comiche, Pulp Fiction e Gli Aristogatti. Colpiscono i risultati ottenuti da Flavio Insinna! Ascolti TV 31 dicembre 2021, boom per Amadeus con L'anno che verrà Quella del 31 dicembre è stata una prima serata decisamente avvincente. Rai 1 ha detto addio al 2021, accogliendo l'anno nuovo, con ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Si festeggia alla grande con l'ultimo giorno dell'che porta fortuna aglitv di mamma Rai. Flavio, Sergiosono stati capaci di attrarre un grosso numero di spettatori sul primo canale della tv di Stato. Per quanto concerne le altre reti, invece, il prime time è stato arricchito da una serie di film classici come Le comiche, Pulp Fiction e Gli Aristogatti. Colpiscono i risultati ottenuti da FlavioTV 31, boom percon L'che verrà Quella del 31è stata una prima serata decisamente avvincente. Rai 1 ha detto addio al, accogliendo l'nuovo, con ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv venerdì 31 dicembre 2021: L’anno che verrà a 6,5 mln, Capodanno in musica si ferma a 3 mln - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 31 dicembre 2021. L’Anno che Verrà (33.3%) doppia il Capodanno in Musica 16.7%. Gli Aristogatt… - OnePiecefanpag : Ascolti anime in tv del 31 dicembre .. ( #Italia2 chiude' bene' il 2021) #AscoltiTv #share #anime - AndreaAAmato : #Ascoltitv 31 dicembre: dopo Mattarella, Amadeus al 33,3% doppia la Panicucci. Poi Aristogatti e Circo appaiati… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 31 dicembre: dopo Mattarella, Amadeus al 33,3% doppia la Panicucci. Poi Aristogatti e Circo appaiati… -