Arisa: “Non va molto bene”, si riferisce a Vito Coppola? (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il Capodanno Arisa torna a casa, immaginiamo a Roma, e sembra che torni da sola, senza Vito Coppola. E’ già finita tra il ballerino e la cantante? “Qui non vanno molto bene le cose” ed è Arisa questa mattina a raccontare come sta e cosa non la rende felice in questo momento. Ieri sera era a Terni per L’anno che verrà, per lavoro, per festeggiare il Capodanno con il pubblico di Rai 1. Vito invece era con la sua famiglia a Eboli, è con loro che ha brindato al nuovo anno, perché per lui si inizia sempre con la famiglia. Dopo il Natale divisi si erano ritrovati a Napoli per quella che sembrava una vera luna di miele piena di promesse. Ieri sera Arisa ha brindato con un suo collaboratore, ha cenato seguendo il veglione di perfetti sconosciuti, senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il Capodannotorna a casa, immaginiamo a Roma, e sembra che torni da sola, senza. E’ già finita tra il ballerino e la cantante? “Qui non vannole cose” ed èquesta mattina a raccontare come sta e cosa non la rende felice in questo momento. Ieri sera era a Terni per L’anno che verrà, per lavoro, per festeggiare il Capodanno con il pubblico di Rai 1.invece era con la sua famiglia a Eboli, è con loro che ha brindato al nuovo anno, perché per lui si inizia sempre con la famiglia. Dopo il Natale divisi si erano ritrovati a Napoli per quella che sembrava una vera luna di miele piena di promesse. Ieri seraha brindato con un suo collaboratore, ha cenato seguendo il veglione di perfetti sconosciuti, senza ...

