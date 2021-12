Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 15:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco vita in studio firmato decreto covid nuove regole dal 10 gennaio subito in vigore la quarantena breve si va verso il super Green pass in ambito lavorativo riguarderebbe 23 milioni di Italiani non vorrei quello di contagi 127.000 giorno con 156 sale il tasso di positività diverse regioni rischio giallo omicron potrebbe complicare ritorno a scuola l’ondata di contagi travolge l’Europa mentre il Sudafrica per sapere che il picco e passa lo stesso momento di dicessi restrizioni a Lentate anche in Australia un anno in 278 secondi 365 giorni tra speranze e desiderio di ripresa grandi traguardi rivoluzioni un anno nel segno di Razzini tratta imponi varianti Green past terze dosi e quarantenni un anno di scelte politiche tensioni internazionali stravolgimenti climatici viaggi verso il futuro di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco vita in studio firmato decreto covid nuove regole dal 10 gennaio subito in vigore la quarantena breve si va verso il super Green pass in ambito lavorativo riguarderebbe 23 milioni di Italiani non vorrei quello di contagi 127.000 giorno con 156 sale il tasso di positività diverse regioni rischio giallo omicron potrebbe complicare ritorno a scuola l’ondata di contagi travolge l’Europa mentre il Sudafrica per sapere che il picco e passa lo stesso momento di dicessi restrizioni a Lentate anche in Australia un anno in 278 secondi 365 giorni tra speranze e desiderio di ripresa grandi traguardi rivoluzioni un anno nel segno di Razzini tratta imponi varianti Green past terze dosi e quarantenni un anno di scelte politiche tensioni internazionali stravolgimenti climatici viaggi verso il futuro di ...

