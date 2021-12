Napoli, incontro in programma tra l’agente di Insigne e il Toronto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stretta finale del Toronto per mettere sotto contratto Lorenzo Insigne. In programma un nuovo incontro tra le due parti Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo 5 di gennaio è in programma un nuovo incontro tra l’agente di Lorenzo Insigne e il Toronto. La società canadese vuole infatti capire quali siano le reali disponibilità del giocatore a trasferirsi in MLS. Nessun ultimatum verrà posto, ma verrà ribadita l’offerta da 7,5 milioni di euro più benefit per l’attuale capitano del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stretta finale delper mettere sotto contratto Lorenzo. Inun nuovotra le due parti Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo 5 di gennaio è inun nuovotradi Lorenzoe il. La società canadese vuole infatti capire quali siano le reali disponibilità del giocatore a trasferirsi in MLS. Nessun ultimatum verrà posto, ma verrà ribadita l’offerta da 7,5 milioni di euro più benefit per l’attuale capitano del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

