**Mattarella: Brunetta, 'discorso su presente per guardare con fiducia a domani'** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Grazie, Presidente Mattarella. Grazie per le sue parole sincere, non retoriche, essenziali. Ci ha ricordato in pochi minuti i fondamentali della nostra comunità, il valore della responsabilità, dell'unità nazionale e della coesione. Ha chiarito, ancora una volta, come i vaccini abbiano salvato e stiano salvando migliaia di vite. Un'opportunità che è offensivo sprecare. Grazie, Presidente, per aver usato parole chiarissime sui nostri doveri, oltre gli egoismi. Grazie per aver citato il professor Pietro Carmina e la sua accorata esortazione ai giovani: 'Voi non siete il futuro, siete il presente'. Ecco, Presidente Mattarella, il suo è stato uno straordinario discorso sul presente. Sulle ragioni del nostro stare insieme, oggi, come popolo italiano ed europeo che può guardare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Grazie, Presidente Mattarella. Grazie per le sue parole sincere, non retoriche, essenziali. Ci ha ricordato in pochi minuti i fondamentali della nostra comunità, il valore della responsabilità, dell'unità nazionale e della coesione. Ha chiarito, ancora una volta, come i vaccini abbiano salvato e stiano salvando migliaia di vite. Un'opportunità che è offensivo sprecare. Grazie, Presidente, per aver usato parole chiarissime sui nostri doveri, oltre gli egoismi. Grazie per aver citato il professor Pietro Carmina e la sua accorata esortazione ai giovani: 'Voi non siete il futuro, siete il'. Ecco, Presidente Mattarella, il suo è stato uno straordinariosul. Sulle ragioni del nostro stare insieme, oggi, come popolo italiano ed europeo che puòal ...

Advertising

Guido07261 : @matteorenzi In che modo l’Italia, cambiando governo, ha scelto il futuro? Nessuno ha scelto nulla, solo un manipol… - TV7Benevento : **Mattarella: Brunetta, 'discorso su presente per guardare con fiducia a domani'**... - saturniatellus : @Gabripaci27 @QLexPipiens Verrà la giustizia di Dio. Capito Mattarella? Capito Draghi? Capito Speranza? Capito Locatelli? Capito Brunetta? - Nonzi83 : Ascoltando mattarella, stride un pò con l operato di draghi e brunetta di questi giorni e non solo,ma di una cosa a… - papel61 : RT @legavergona: Ma #Mattarella precisamente cosa ha fatto di così straordinario nei sette anni del suo mandato per meritarsi tutto questo… -