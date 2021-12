Maratona di Roma: “No collegamento con la We Run Rome. Gara confermata a marzo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – Dopo l’annullamento di ieri sera della We Run Rome, o stop forzato arrivato dal Campidoglio su consiglio dello Seresmi dell’Ospedale Spallanzani, dopo l’esplosione dei contagi da Covid in Italia e a Roma, il Comitato Organizzatore della Maratona di Roma interviene. Infront, che ha preso le redini dell’evento già da due anni, si sente di tranquillizzare i runners già iscritti o che decideranno di partecipare alla competizione di 42 km nella Città Eterna. E la Gara resta confermata per il 27 marzo: “Non esiste alcun collegamento – sottolinea Infront – con la corsa di 10 km che era prevista per il 31 dicembre e annullata”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021)– Dopo l’annullamento di ieri sera della We Run, o stop forzato arrivato dal Campidoglio su consiglio dello Seresmi dell’Ospedale Spallanzani, dopo l’esplosione dei contagi da Covid in Italia e a, il Comitato Organizzatore delladiinterviene. Infront, che ha preso le redini dell’evento già da due anni, si sente di tranquillizzare i runners già iscritti o che decideranno di partecipare alla competizione di 42 km nella Città Eterna. E larestaper il 27: “Non esiste alcun– sottolinea Infront – con la corsa di 10 km che era prevista per il 31 dicembre e annullata”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, ...

