Inter | comunicato ufficiale | tre giocatori positivi al Covid

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Sospesa la vendita dei biglietti ?? - DiMarzio : #Supercoppa, confermata la data del 12 gennaio per la sfida fra @juventusfc e @Inter ?? - DiMarzio : #Dzeko, Cordaz e Satrian#o positivi al Covid: il comunicato dell'#Inter - tende2001 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - menendezES9 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter comunicato

Inter Sito Ufficiale

Alex Cordaz, Martin Satriano ed Edin Dzeko sono positivi al Covid. Lo hal', sottolineando come i tre giocatori siano risultati positivi al tampone effettuato nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il bosniaco, proprio ieri era stato rimandato a causa ...Come ho lasciato l', come hocon i tifosi, questo mi dà fastidio perché non è il momento giusto adesso, ma anche quando sono andato via non era il momento giusto. Adesso penso che sia ...Tre positivi rossoblù… e tre positivi in nerazzurro. In vista della sfida dell’Epifania tra Bologna e Inter, nel giro di tamponi svolti nel gruppo squadra della squadra milanese sono emerse tre positi ...Sul terzino anche della Nazionale italiana ci sarebbero in modo particolare Milan e Inter, ma, secondo quanto riferisce tuttocalciofemminile.com, dovrebbe il club rossonero ad avere la meglio: i ...