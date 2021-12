E’ Stefania Orlando a spiegare il grande dolore di sua cugina l’ex compagna di Paolo Calissano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi, tra le prime persone a salutare Paolo Calissano sui social, c’è stata Stefania Orlando. E non era facile capire che la romana fosse molto legata alla compagna dell’attore. Da Corriere della Sera Stefania, ha spiegato di essere la cugina di Fabiola, che da molto tempo è legata a Paolo. Oggi tutta la famiglia è stata travolta dal dolore per la morte di Paolo: “Mia cugina Fabiola è stata profondamente legata a Paolo, non l’ho ancora sentita ma posso solo immaginare la sua disperazione. Lei non lo aveva mai abbandonato, sono sempre rimasti in contatto. Fabiola è andata a casa di Paolo perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Non si erano mai persi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi, tra le prime persone a salutaresui social, c’è stata. E non era facile capire che la romana fosse molto legata alladell’attore. Da Corriere della Sera, ha spiegato di essere ladi Fabiola, che da molto tempo è legata a. Oggi tutta la famiglia è stata travolta dalper la morte di: “MiaFabiola è stata profondamente legata a, non l’ho ancora sentita ma posso solo immaginare la sua disperazione. Lei non lo aveva mai abbandonato, sono sempre rimasti in contatto. Fabiola è andata a casa diperché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Non si erano mai persi di ...

