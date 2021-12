Advertising

teatrolafenice : ?? Un altro pezzettino solo per voi dal Concerto di Capodanno che stiamo provando: un battito dalla Sinfonia 'Dal nu… - MediasetTgcom24 : Capodanno, il primo Paese a salutare il 2022 è l'Australia #capodanno - Agenzia_Ansa : Niente balli in bianco sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, niente festeggiamenti a Trafalgar Squa… - maurizi01238636 : RT @Movimento5litri: È giusto festeggiare tutti capodanno nel mondo. Uno Shot o bicchieri di vino all’ora contrassegnata. Buon Capodanno a… - iconanews : Capodanno, il mondo inizia a festeggiare il 2022, sottotono -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno mondo

Cosa succede, cosa è successo Con le feste cancellate o fortemente limitate, la musica vietata e illimitato alla "bolla" familiare, ilsta per entrare in un terzo anno di pandemia. È ...I festeggiamenti per l'arrivo delnelsono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per poi proseguire nel resto dell'Oceania e in Asia. Ma le restrizioni imposte dal Covid praticamente ...I festeggiamenti per l’arrivo del Capodanno nel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per poi proseguire nel resto dell’Oceania e in Asia. Ma le restrizi ...“ In cerca di te”, “Polvere di stelle”, “Un bacio a mezzanotte” sono solo alcuni tra gli intramontabili brani eseguiti da Frank Tritto & The Original Band in “Happy New (Swing) Year”, per il Matera Mu ...